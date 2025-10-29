Повышение пенсионного возраста заставило россиян больше ценить помощь бабушек в воспитании внуков

Роль бабушек в воспитании 57% россиян определяют как «ненавязчивую помощь», 42% — как крайне необходимую поддержку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, который провели в преддверии неофициального праздника — Дня бабушек и дедушек. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

8 из 10 россиян считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 30% однозначно убеждены в этом, ещё 50% — скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживается 1 из 5 опрошенных: 16% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 4% — однозначно против вмешательства старшего поколения.

Мужчины несколько чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Россиянки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.

Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.

Респонденты с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц одобряют привлечение бабушек к воспитанию внуков чаще тех, кто зарабатывает меньше.

За 15 лет экономически активные россияне стали выше оценивать роль бабушек в заботе о детях (в 2010 году существенной её считали 33%, а сегодня — 42%). Переоценка роли старшего поколения женщин в семье — одно из следствий пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию повысился — и молодым семьям стало не хватать помощи бабушек с детьми.

Время проведения опроса: 20—24 октября 2025 года.