Повышение производительности труда в ММТП позволит сэкономить 900 часов в год

В Мурманском морском торговом порту завершена реализация первого этапа проекта по повышению производительности труда на грузовом районе №1. Работы проходили совместно с Региональным центром компетенций Мурманской области (РЦК МО) в рамках национального проекта «Производительность труда».

Как рассказал исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник, найти возможности для повышения производительности труда можно всегда, поскольку меняются технологии и условия их использования. С учётом этого постоянно совершенствуются подходы в организации производственных процессов.

В рамках первого этапа проекта основное внимание было сосредоточено на конкретных задачах. В частности, речь шла об отказе от заполнения избыточной документации, а также об исключении необязательных переездов и переходов при получении техники перед началом погрузочно-разгрузочных работ. Также были найдены возможности для сокращения времени при проведении осмотра техники, инструктажа и выполнении ремонтных работ.

Эффект от решения этих задач не заставил себя ждать. Например, сокращение длительности приёма и передачи смены докерами-механизаторами составило 75 минут в смену - с 120 до 45 минут, а это - 912,5 часов в год! Секрет успеха прост: научный подход к организации труда и вполне конкретные шаги - автоматизация выдачи и сдачи техники, создания электронных журналов, перенос места выдачи техники ближе к месту произведения работ и др. Также в рамках реализации первого этапа проекта работники комплекса механизации переехали в переоборудованное помещение, которое ранее занимала лоцманская служба. Это позволило улучшить условия труда и оптимизировать рабочие процессы, поскольку на рабочих местах была внедрена систем 5С.

«Совместно с коллегами из Регионального центра компетенций Мурманской области нами была проведена серьёзная аналитическая работа на основе лучших отечественных практик, а после конкретные выводы и рекомендации были успешно внедрены в нашем порту. Результат – сокращение простоев на каждом этапе и создание современных условий труда для работников предприятия. А ещё – у нас появился хороший опыт, который будет учтён в других службах порта», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».