Повышение ставки НДС и индексация тарифов повлияют на цены в ближайшие месяцы

Повышение ставки НДС и индексация тарифов будет оказывать существенное влияние на цены в ближайшие месяцы, которое ещё предстоит оценить, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляция замедляется, в ноябре даже несколько быстрее наших ожиданий. Это было связано не только с устойчивыми, но и в значительной мере с разовыми факторами. Вместе с тем в ближайшие месяцы на цены будет существенно влиять повышение НДС и регулируемых цен. Нам ещё предстоит оценить, каким будет итоговый эффект», - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 16% годовых.

«Все это мы учитываем, выбирая скорость и масштаб снижения ставки», - отметила Набиуллина.

В начале года, отметила она, ожидается временное ускорение инфляции, связанное с повышением НДС. «Отдельные компании начали корректировать цены с учётом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди», - сказала председатель.

В то же время, отметила Набиуллина, некоторые предприятия, напротив, в конце года стремятся быстрее распродать имеющиеся запасы в преддверии повышения НДС, предлагая покупателям привлекательные ценовые условия. Это может оказывать временный дезинфляционный эффект, полагает глава ЦБ РФ.

Набиуллина заявила, что жёсткая денежно-кредитная политика Банка России позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и ослабить вторичные инфляционные эффекты.

«Мы учли, что повышение НДС может существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы. Надо сказать, что оно уже отразилось, на наш взгляд, на инфляционных ожиданиях, но нам ещё предстоит оценить, каким будет итоговый эффект. Все это мы будем учитывать, выбирая скорость и траекторию снижения ставки. Мы считаем, что наша жёсткая ДКП позволяет уменьшить перенос повышения НДС в цены и позволяет уменьшить вторичные эффекты, все это сдерживает инфляцию», - сказала глава ЦБ.

В свою очередь, как сообщает finmarket.ru, зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркнул, что эффекты от повышения НДС были учтены регулятором заранее, ещё при формировании прогноза и принятии решений в октябре. «На среднесрочном горизонте, если смотреть на год в целом, то повышение НДС будет носить дезинфляционный характер по сравнению с вариантом, если бы его не было и бюджет столкнулся бы с более высоким дефицитом», - сказал Заботкин.

