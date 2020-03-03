Повышение температуры в Арктике может привести к взрыву углеродной бомбы – «Леонид Федун

Повышение температуры в Арктике примерно на 7-8 градусов может привести к экологической катастрофе за счёт эффекта взрыва углеродной бомбы, поскольку в вечной мерзлоте содержится гигантское количество растворённого метана, сообщил вице-президент по стратегическому планированию и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

«Являясь частью Европы, нельзя находиться не в тех, в первую очередь, климатических тенденциях, которые сегодня существуют. Мы прекрасно понимаем, что пока российское правительство не углубилось в эти темы. Например, я встречался с руководителями Министерства экономики, Министерства финансов — они пока очень мало над этой темой думают. Но я думаю, что большинство российских предпринимателей уже понимают необходимость этой задачи, особенно, если будут введены так называемые трансграничные карбоновые налоги, которые заставят задуматься практически всех. Это первая часть мотивации», - сказал Федун, выступая на презентации компании на тему «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года». Его слова приводит 1prime.ru.

«А вторая часть мотивации - это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений. Если в целом температура в мире повысится на 2,5-3 градуса, то у нас на севере это может быть 7-8, поскольку Арктика наиболее ранимая для климатических изменений», - добавил топ-менеджер.