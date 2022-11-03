Повышение зарплаты после прохождения испытательного срока практикуют 7 из 10 работодателей. В среднем заработок увеличивается на 18%

Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 72% компаний. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 26% работодателей, еще в 46% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 18%. По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился.

«Испытательный срок не только для работодателя», — у 28% россиян, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 8% — по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. 29% уходили по своей инициативе, 13% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 23 и 4% соответственно.

Комментарий юриста «SuperJob»:

- После подписания трудового договора на нового сотрудника компании в полной мере распространяется право своевременно получать зарплату в полном объеме (ч. 3 ст. 70 ТК РФ). За равнозначный труд и новичку, и сотруднику со стажем работодатель должен платить одинаково. При наличии подписанного договора, предусматривающего на период испытательного срока меньший заработок по сравнению с коллегами, работающими на аналогичной должности, наниматель нарушает закон и ГИТ может обязать его доплатить недостающую сумму, доначислить НДФЛ и страховые взносы, уплатить пени и штрафы.

Оформить повышение зарплаты прошедшим испытательный срок работодатели могут, подписав с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Законными основаниями могут являться следующие, например:

• изменение должностных обязанностей (поручение более сложной работы или работы в большем объеме);

• прохождение обучения во время испытательного срока с получением документов о повышении квалификации/присвоении следующего разряда или категории;

• перевод сотрудника на полный рабочий день;

• перевод сотрудника на другую должность.

Заработок сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим в компании не менее 3 месяцев.