Повышение зарплаты в 2021 году обещает только каждая пятая компания

Более трети работающих россиян надеются на увеличение зарплаты. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил планы работодателей и ожидания сотрудников относительно повышения или индексации заработной платы.

Повышение или индексацию зарплаты в ближайшее время планирует каждая пятая компания (21%): «Отдельным категориям персонала»; «Повышение заработка по итогам работы и планам развития». Половина работодателей не будут пересматривать размер вознаграждения персонала (51%).

16% предприятий и организаций зарплату повышали в течение последних 6 месяцев («Провели в сентябре»; «В октябре была индексация 3%»), 22% — от полугода до года назад. Среди компаний, планирующих или недавно выполнивших индексацию зарплаты, — производственные и строительные предприятия, медицинские организации, IT- и телекоммуникационные компании, а также государственные учреждения, где заработок зависит от МРОТ.

Среди трудоустроенных россиян на повышение или индексацию зарплаты надеются 36%: «В нас в компании индексируют ежегодно»; «Уже 5 лет не повышали!» Чаще остальных на повышение рассчитывает молодежь до 24 лет (47%): «Ожидаю, но как будет в действительности — затрудняюсь ответить».