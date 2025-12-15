Повышения не будет: по решению Андрея Чибиса размер взносов на капремонт в 2026 году останется прежним

Сегодня на оперативном совещании обсудили предварительные итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области в 2025 году. Губернатор Андрей Чибис объявил, что в 2026 году в Мурманской области не будут повышать взносы на капремонт.

«Время непростое, и этот вопрос очень чувствителен для большинства наших жителей, особенно пожилых. С учётом текущей ситуации принято крайне важное решение – мы не будем в следующем году повышать взносы на капитальный ремонт. Тем не менее, масштабную работу по капремонту продолжим вести, вкладываем серьёзные ресурсы», – подчеркнул глава региона.