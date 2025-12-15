Мурманская область. Арктика (16+)15.12.25 13:00
Повышения не будет: по решению Андрея Чибиса размер взносов на капремонт в 2026 году останется прежним
Сегодня на оперативном совещании обсудили предварительные итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области в 2025 году. Губернатор Андрей Чибис объявил, что в 2026 году в Мурманской области не будут повышать взносы на капремонт.
«Время непростое, и этот вопрос очень чувствителен для большинства наших жителей, особенно пожилых. С учётом текущей ситуации принято крайне важное решение – мы не будем в следующем году повышать взносы на капитальный ремонт. Тем не менее, масштабную работу по капремонту продолжим вести, вкладываем серьёзные ресурсы», – подчеркнул глава региона.
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
