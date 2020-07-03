Повышенный, но не опасный радиоактивный фон над Европой связан с ядерным реактором - МАГАТЭ

Повышенный уровень радиации над Северной Европой, о котором сообщали СМИ в июне, может быть связан с работами на ядерном реакторе, при этом географическое местоположение выброса радиоактивных веществ пока не определено, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявила об обнаружении одной из своих станций безвредного, но необычного уровня цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Некоторые СМИ, ссылаясь на расчёты Нидерландов, писали, что изотопы якобы поступили со стороны России. Предполагалось, что причиной могла стать разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС. Кремль это отрицал.

«Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ», - говорится в заявлении МАГАТЭ. В организации вновь подчеркнули, что наблюдаемые концентрации радиоактивных частиц в воздухе не представляют опасности для здоровья человека, пишет «КоммерсантЪ».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти страны не видят повода для беспокойства в связи с сообщениями зарубежных СМИ о росте уровня радиации в трех странах Балтии, ответственность за что отдельные источники возлагают на Россию.

По словам Пескова, российская система мониторинга «весьма совершенная», и в ходе её работы «каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось».