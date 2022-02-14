Повысилась надёжность теплоснабжения жителей Мурманской области

Количество технологических нарушений на сетях теплоснабжения снизилось на 19%. Об этом доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков в ходе оперативного совещания. Такие данные были получены по итогу мониторинга в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона.

«Отопительный период 2021/2022 года на территории Мурманской области проходит в штатном режиме. На объектах жилищно-коммунального хозяйства региона создана группировка сил и средств в составе 3748 человек и 2343 единиц техники, сформирован запас основных материально-технических ресурсов. Необходимо отметить, что при прохождении отопительного периода аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы зафиксировано не было, а технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки», – отметил министр.

В настоящее время на особом контроле министерства находится вопрос обеспечения качественным горячим водоснабжением и бесперебойным теплоснабжением населения поселка Енский Ковдорского округа.

В ходе перевода жителей с мазутной на угольную котельную были проведены работы по отключению и консервации неиспользуемых трубопроводов, мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения. Также в целях повышения эффективности работы нового оборудования специалистами АО «МЭС» была осуществлена пусконаладка котлов. По итогам принятых мер организована контрольная проверка качества горячей воды и температуры в жилых домах. Указанные показатели полностью соответствуют установленным нормам.

Согласно отчету ресурсоснабжающей организации, работы по прекращению эксплуатации участков трубопроводов сопровождались остановками подачи теплоносителя и кратковременным изменением гидравлического режима. Кроме того, вследствие высокого износа и зашлакованности внутридомовых систем горячего водоснабжения, выполнение указанных мероприятий привело к временному ухудшению качества горячей воды по показателю «цветность». В связи с этим АО «МЭС» был произведен перерасчет по горячей воде.

Также было зафиксировано снижение параметров теплоносителя в посёлке Енский и Печенгском округе по причине поступившей партии угля, не соответствующего заявленным характеристикам.

В связи с этим АО «Мурманэнергосбыт» усилен контроль за работой котельной установки, увеличена частота очистки и обслуживания механизмов, начата претензионная работа с поставщиками по замене некачественного угля.

На постоянном контроле министерства также находится ситуация, связанная с обеспечением бесперебойным теплоснабжением населения в Печенгском округе.

В настоящее время в бойлерной в Заполярном на двух котлах выполняются работы по капитальному ремонту. В Никеле на одном из водонагревателей завершен капремонт, котельная работает в штатном режиме в соответствии с температурным графиком. В межотопительный период запланированы ремонтные работы на мазутном хозяйстве и сетях теплоснабжения. Кроме этого, администрацией Печенгского округа совместно с АО «МЭС» и ПАО «Россети» прорабатываются варианты модернизации действующей мазутной котельной, в том числе с использованием электроэнергии.

За период нарушения качества предоставления коммунальной услуги по отоплению ресурсоснабжающими организациями в платёжных документах за ноябрь и декабрь 2021 года жителям Печенгского округа был произведен перерасчёт.

Как отметил Алексей Лыженков, для стабилизации ситуации с теплоснабжением Печенгского округа необходимо применить комплексный подход, предусматривающий как мероприятия по модернизации систем теплоснабжения, так и капитальный ремонт жилого фонда, включая внутридомовые сети теплоснабжения.

Вопрос ресурсоснабжения остаётся на контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/