Повысить социальный авторитет и имидж профессии гериатр – призывает власти страны Партия пенсионеров

17 мая в Санкт-Петербурге по инициативе Партии пенсионеров совместно с СЗГМУ им. И.И. Мечникова был проведён круглый стол об актуальных вопросах развития гериатрии и геронтологии. Напомним, именно город на Неве заслуженно считается центром развития гериатрии в России. Именно здесь в 1985 году была открыта первая кафедра гериатрии, а позднее и первый гериатрический центр в стране.

Для проведения дискуссии с медицинским сообществом была выбрана площадка Северо-Западного государственного медицинского университета имени Ильи Мечникова – выдающегося учёного, лауреата Нобелевской премии 1908 года в области физиологии и медицины, основателя научной геронтологии. «Отдавая дань памяти выдающемуся российскому учёному Партия пенсионеров уверена, что нынешние геронтологи успешно обеспечат эффективную гериатрическую помощь нашим гражданам, будут и далее являться достойными продолжателями его дела», – отметил Владимир Бураков, председатель Центрального Совета Партии пенсионеров на открытии мероприятия.

Участниками круглого стола стали ведущие специалисты-гериатры, практикующие медики, представители научного сообщества, органов государственной власти и общественных организаций, в том числе Елена Фролова – главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ по СЗФО, Владимир Хавинсон – член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, Евгений Ачкасов – заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Дмитрий Бутко – заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПб ГПМУ и другие.

Как было отмечено во время дискуссии, люди старшего возраста нуждаются в специализированной медицинской помощи, особенном питании, уходе, консультациях по применению лекарственных препаратов, психологической поддержке и т.д. Это позволит не только улучшить качество жизни почти трети населения России, но и приведёт к её продлению.

«Для нашей партии защита интересов старшего поколения неразрывно связана с повышением качества медицинской помощи. Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что оптимизация системы здравоохранения привела к абсолютно противоположному результату. Так, ключевая характеристика здоровья – продолжительность жизни в России снизилась с 73 до 71 года. Растёт процент заболеваний. Следует помнить о том, что за 2020 год по сравнению с 2019 годом зафиксировано увеличение смертельных случаев на 18%. Подобных скачков в истории послевоенной России было всего два – в 1947 и 1993 годах», – заявил Бураков.

Участники дискуссии признали, что развитие гериатрической отрасли в нашей стране находится лишь в начальной стадии развития. Достаточно сопоставить данные о количестве россиян старше 65 лет с наличием специалистов в области гериатрии. На 25 миллионов россиян старше 65 лет, нуждающихся в гериатрической помощи, сегодня приходится лишь 73 гериатрических центра, 1140 гериатрических кабинетов, 6963 гериатрических койки и 1000 врачей-гериатров.

Партия пенсионеров считает, что старшее поколение россиян не заслуживает подобного отношения. Для того, чтобы проявить подлинную заботу о пожилых людях необходимо создать многоуровневую систему гериатрической помощи.

«Защита интересов старшего поколения, а особенно северян, в том числе в вопросах здравоохранения, является ключевым направлением деятельности Партии пенсионеров, - комментирует важность повестки круглого стола Анастасия Карева, руководитель регионального отделения Партии пенсионеров. - И важнейшими в этой сфере деятельности должны стать полномасштабное внедрение гериатрии – одного из направлений медицины, ориентированного на изучение, профилактики и лечение болезней старшего поколения. Считаю, что в каждой поликлинике необходимо создать гериатрические кабинеты. На базе госпиталей ветеранов войн могут быть созданы гериатрические центры, а в многопрофильных медицинских учреждениях – гериатрические отделения. Ещё одним важнейшим элементом развития гериатрической инфраструктуры следует считать подготовку квалифицированных кадров на базе медицинских вузов».

Анастасия Александровна отметила, что во время апрельского опроса пожилых северян, многие из них обращали внимание активистов Партии пенсионеров на то, что в поликлиниках и больница нашего региона врачи на их жалобы отвечали привычной фразой: «А что вы хотите, у вас уже такой возраст», вместо того, чтобы подсказать, как активно можно сопротивляться старению.

По мнению заместителя председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимира Ворожцова, ключевыми проблемами российской системы здравоохранения сегодня являются некачественная постановка задач и неэффективная система финансирования. «Порочным является принцип, согласно которому деньги идут за пациентом. Именно он и заложил те мины, на которых ежесекундно взрывается наше здравоохранение. Из-за этого деньги ушли из регионов, где меньшее население. Также этот принцип привёл к тому, что распорядители финансовых средств, а не специалисты-медики становятся силой, определяющей направления развития медицинского обслуживания», – заявил Ворожцов.

Партия пенсионеров призывает государственные структуры максимально повысить социальный авторитет и имидж профессии гериатр. Практические предложения по итогам обсуждения планируется направить в профильные министерства и ведомства.

По итогам круглого стола Партия пенсионеров выступила с инициативой разработки и включения в образовательные стандарты РФ в качестве обязательной дисциплины специального курса «Особенности психологии и физиологии людей старшего и старческого возраста». Это связано с необходимостью ознакомления специалистов разных специальностей, в частности, в сфере государственного управления, правоохранительной деятельности и социальной защиты, с характерными свойствами работы с людьми старшего возраста.

В Партии пенсионеров также считают, что со стороны государства важным шагом по поддержке роли и статуса гериатрии и геронтологии, утверждении усилий медиков – специалистов в данной отрасли, станет установление в Российской Федерации нового профессионального праздника – Дня гериатра и геронтолога. Партия предлагает отмечать его 15 мая в день рождения основателя научной геронтологии, лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 1908 год Ильи Ильича Мечникова. Официальное обращение Партии в Правительство Российской Федерации по данному вопросу будет подготовлено в кратчайшие сроки.