Появился ещё один способ подачи документов в программу «Свой дом в Арктике»

Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Александра Никипелова.

«С 14 июля граждане могут воспользоваться своим правом на получение услуги, обратившись в многофункциональные центры Мурманской области, а уже с 1 августа подать заявление и документы на получение данной меры поддержки можно будет, не выходя из дома, посредством регионального портала электронных услуг Мурманской области», – отметила Александра Никипелова.

Программа «Свой дом в Арктике», стартовавшая 5 июля, пользуется большой популярностью у северян. За первую неделю Центр содействия жилищному строительству Мурманской области принял порядка 15 заявок.

«Желающие принять участие в программе есть изо всех уголков Мурманской области. Поэтому вместе с коллегами из министерства цифрового развития делаем все возможное, чтобы создать максимально комфортные условия для подачи заявок в программу», – подчеркнула генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Раиса Бондарь.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, на единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей и 1,5 млн рублей для многодетных могут претендовать граждане, если они подходят под одну из восьми категорий. Такая мера поддержки предусмотрена на приобретение индивидуального жилого дома на первичном рынке, строительство дома или покупку домокомплекта. В последних двух случаях обязательное условие – наличие земельного участка в собственности или в пользовании с видом разрешенного использования, разрешающим строительство дома.

Дополнительную информацию по программе «Свой дом в Арктике» можно получить на сайте Минстрой Мурманской области, в АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» по телефону «горячей линии» +7 (8152) 56-79-67 или по адресу электронной почты: css51@inbox.ru.