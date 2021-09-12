Поймали молнию, открыли чемоданчик знаний и обсудили будущее ветроэнергетики: северяне участвуют в мероприятиях фестиваля «#ВместеЯрче»

В областной научной библиотеке, на день превратившейся в площадку пропаганды энергосбережения, энергоэффективного и экологичного образа жизни для молодежи, стартовали мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче-2021».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, юные гости праздника погрузились в мир точных наук и опробовали виртуальную реальность, проверили свои знания в тематических квизах от «Беллоны» и викторинах от «КолАтомЭнергоСбыт». Музей занимательных наук «Фокус» продемонстрировал работу плазменных пушек и катушек Теслы. Площадки от детской библиотеки предложили школьникам поучаствовать в мастер-классе по рисованию кофе, куркумой и другими эко-продуктами.

Желающие смогли посетить фотовыставку заслуженных работников регионального ТЭК «проСТО», а также сделать снимки в фотозоне, организованной ПАО «ТГК-1». Живой интерес участники проявили к чемоданчику знаний ИЦАЭ г. Мурманска, где от правильности ответов зависело освещение в городе, а Вадим Уланов, региональный представитель ООО «Энел Рус Винд Кола», ответил на многочисленные вопросы школьников о ветроэнергетике, которая стала интересна для жителей Мурманской области после начала строительства Кольской ВЭС.

Среди партнеров - ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», Мурманский филиал «Россети Северо-Запад», центр дополнительного образования Лапландия, ГОУП «Мурманскводоканал», АО «МОЭСК», АО «Апатитыводоканал», Кольская АЭС, Мурманский филиал АО «Ситиматик».

На церемонии открытия в онлайне с приветствием ко всем участником обратились министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, министр образования и науки Ольга Дзюба, генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Алексей Лыженков ещё раз напомнил ребятам о важности экономии ресурсов и сохранении окружающей среды. Также министр энергетики призвал ребят хорошо учиться, а тех, кто выберет своим призванием энергетику, пригласил в команду.

К торжественному мероприятию присоединился десяток муниципалитетов, в которых в течение следующей недели пройдут викторины, эко-уроки, городские флешмобы, соревнования, акции по сбору батареек и многое другое, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.