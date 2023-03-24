Поймать ветер – на базе яхт-клуба АО «ММТП» открылись соревнования по сноукайтингу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт» состоялось торжественное открытие II этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска. Соревнования включены в программу 88-го Праздника Севера, традиционными партнёрами которого выступают АО «Национальная транспортная компания» и АО «ММТП».

«Мы оказываем поддержку, в том числе, развитию парусного спорта, и совместно с федерацией Мурманской области добились определённых результатов, например, в прошлом году провели в Мурманске «Кубок Луча». В этом году мы продолжим эту работу и планируем организовать серию практических занятий с точки зрения развития детского парусного спорта. А сейчас желаю спортсменам, которые прибыли на соревнования, правильного ветра, хороших результатов и успехов!», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Мурманский морской торговый порт является одним из драйверов развития парусного спорта в регионе. Только за последние годы на базе яхт-клуба АО «ММТП» был проведён Чемпионат России по зимнему виндсерфингу и кайтингу, прошли соревнования парусных яхт «Кубок Луча» и «Кубок Туломы». В программе Праздника Севера парусный спорт – один из самых зрелищных. Яркое солнце и позитивные эмоции участников – его обязательные атрибуты. Увидеть парящие над снегом паруса и почувствовать атмосферу главного спортивного праздника Заполярья сможет каждый желающий, в том числе, на фестивале зимних видов парусного спорта «Эривейв фест» (16+), в рамках которого в кайт-марафоне смогут принять участие как профессионалы, так и любители.

«На наших соревнованиях представлены, наверное, все регионы, в которых активно развивается сноукайтинг. В запланированных мероприятиях примут участие и любители, и признанные мастера – победители Чемпионатов мира и России, победители Кубка России. Но погода для всех одинаковая, а для победы нужно иметь желание, хорошую физическую подготовку и оборудование. И надо уметь ловить ветер!», - отметил председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов.

Напомним, что АО «НТК» и АО «ММТП» ежегодно оказывают помощь в проведении Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. Выделяемые средства идут, в том числе, на проведение парусных соревнований и организацию Мурманского лыжного марафона.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251256%2Fwall-149919532_3063