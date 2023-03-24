Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублейРаботоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 13:15

Поймать ветер – на базе яхт-клуба АО «ММТП» открылись соревнования по сноукайтингу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт» состоялось торжественное открытие II этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска. Соревнования включены в программу 88-го Праздника Севера, традиционными партнёрами которого выступают АО «Национальная транспортная компания» и АО «ММТП».

«Мы оказываем поддержку, в том числе, развитию парусного спорта, и совместно с федерацией Мурманской области добились определённых результатов, например, в прошлом году провели в Мурманске «Кубок Луча». В этом году мы продолжим эту работу и планируем организовать серию практических занятий с точки зрения развития детского парусного спорта. А сейчас желаю спортсменам, которые прибыли на соревнования, правильного ветра, хороших результатов и успехов!», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Мурманский морской торговый порт является одним из драйверов развития парусного спорта в регионе. Только за последние годы на базе яхт-клуба АО «ММТП» был проведён Чемпионат России по зимнему виндсерфингу и кайтингу, прошли соревнования парусных яхт «Кубок Луча» и «Кубок Туломы». В программе Праздника Севера парусный спорт – один из самых зрелищных. Яркое солнце и позитивные эмоции участников – его обязательные атрибуты. Увидеть парящие над снегом паруса и почувствовать атмосферу главного спортивного праздника Заполярья сможет каждый желающий, в том числе, на фестивале зимних видов парусного спорта «Эривейв фест» (16+), в рамках которого в кайт-марафоне смогут принять участие как профессионалы, так и любители.

«На наших соревнованиях представлены, наверное, все регионы, в которых активно развивается сноукайтинг. В запланированных мероприятиях примут участие и любители, и признанные мастера – победители Чемпионатов мира и России, победители Кубка России. Но погода для всех одинаковая, а для победы нужно иметь желание, хорошую физическую подготовку и оборудование. И надо уметь ловить ветер!», - отметил председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов.

Напомним, что АО «НТК» и АО «ММТП» ежегодно оказывают помощь в проведении Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. Выделяемые средства идут, в том числе, на проведение парусных соревнований и организацию Мурманского лыжного марафона.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251256%2Fwall-149919532_3063

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:50Городские хроники (6+).16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+).16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+).
-PRO Деньги (16+)Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублей-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, стоимость доллара стабильна к евро и опускается к иене-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика