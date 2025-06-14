Позади 6393 км: автопробег «Дорогами Победы. Города-герои», стартовавший 28 мая в Мурманске, завершился в Севастополе

В акции, инициированной территориальной организации Северного флота Профсоюза гражданского персонала ВС РФ, приняли участие более 20 экипажей из Североморска, Мурманска, Полярного и Гаджиево. Посвятили этот автопробег 80-летию Великой Победы.

Маршрут пролегал через Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Минск, Москву, Волгоград, Новороссийск, Керчь. И везде северян встречали очень радушно. Позади 6393 км.

В каждый из городов северяне привезли гильзы с землей из Долины Славы, частицу Вечного огня, горящего у памятника мурманского «Алёши» и книги заполярных писателей. Участники автопробега возлагали венки и цветы к мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны, а также разворачивали копию Знамени Победы в пунктах назначения.

Фото (Автопробег «Дорогами Победы. Города–герои»): https://citysever.ru/novostiq/18181-avtoprobeg-dorogami-pobedy-goroda-geroi-avtoprobeg-dorogami-pobedy-goroda-geroi-startovavshiy-28-maya-v-murmanske-zavershilsya-v-sevastopole/#news-gal-12