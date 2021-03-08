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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.21 09:30

Поздравление генерального директора АО «ММТП» А.Е. Рыкованова с Международным женским днём

Дорогие женщины!

От имени мужской части коллектива Мурманского морского торгового порта сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – праздником, когда мы с особой теплотой произносим слова признательности в адрес всех представительниц прекрасной половины человечества.

Как руководитель одного из крупнейших предприятий нашего региона отмечу, что, несмотря на мужской характер работы самой крупной в Арктической зоне Российской Федерации стивидорной компании, ее успехи были бы невозможны без весомого вклада всех сотрудниц нашего порта. Своими вниманием, ответственностью, точностью и аккуратностью вы легко решаете те задачи, которые по плечу далеко не каждому мужчине. А ещё каждый день вы привносите в нашу жизнь теплоту, уют, весенний солнечный свет и вдохновляете нас, мужчин, на новые достижения и открытия.

Желаю вам счастья, мира и благополучия! Пусть любовь и забота близких окружают вас каждый день! А наступившая весна и ваши мужчины - подарят вам новые планы и приятные открытия!

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