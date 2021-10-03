Поздравление генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт» А.Е. Рыкованова со 105-летием Мурманска

Уважаемые мурманчане!

От имени сотрудников и ветеранов АО «Мурманский морской торговый порт» сердечно поздравляю со 105-летием Мурманска!

У города и его жителей за плечами – большой путь, наполненный созидательным трудом и любовью к родному краю. Портовики гордятся тем, что все минувшие десятилетия история Мурманска и Мурманского морского торгового порта была и остается общей. Ведь не случайно Мурманск называют городом-портом. В этом звучит уважение и верность тому призванию, ради которого на берегах Кольского залива появился самый большой город за Полярным кругом и начала работать самая крупная в Арктической зоне России стивидорная компания. Мы были вместе на каждом этапе нашего развития и, благодаря этому, уверенно шли вперед.

В наши дни эти традиции выходят на новый этап развития. Совместно с администрацией и жителями Мурманска и Мурманской области мы вместе благоустраиваем наши улицы, помогаем сделать жизнь более яркой и комфортной, создаем условия для реализации молодого поколения, заботимся о развитии спорта и физической культуры, поддерживаем социальные и творческие инициативы. Все это – грани нашей общей любви к родному городу, уважение к его истории и забота о счастливом будущем. Мы знаем, что оно будет таким, потому что верим в успех нашей общей работы на благо Мурманска и мурманчан!

С праздником, дорогие друзья!