Поздравление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с праздником 9 Мая – Днём Победы

Низкий поклон поколению победителей, уважаемым ветеранам! Нет слов, чтобы выразить нашу признательность и почтение. Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Великую Победу в мировую историю. Мы будем бережно хранить память о героических подвигах и передавать из поколения в поколение главные ценности, ради которых отданы жизни, – мир и свободу, честь и достоинство, патриотизм и служение Отечеству!

9 мая 1945 года вошло в историю нашего государства победным салютом, народным ликованием, неутолимой болью от прожитых потерь и сбывшейся мечтой о мирной жизни – в этот день закончилась война, которая оставила рубцы на сердце каждого из нас. В России не найдется семьи, где нет хранимой памяти о беспримерных подвигах, решительных сражениях и пролитых слезах. На линии фронта, в угольных шахтах, у заводских станков и на палубах кораблей наши предки защищали Родину от фашистских захватчиков и доблестно ковали Великую Победу. Герои войны – наши родные и близкие, чей подвиг навсегда останется примером стойкости и мужества, воли и любви, единства и сплочения.

Благодаря героизму наших бойцов и моряков Северного флота гитлеровской Германии не удалось достичь поставленных целей по фатальному захвату Кольского Заполярья. Фашистские войска предприняли попытку захватить город в начале войны, но встретили ожесточенное сопротивление.

Наши земляки, будучи в тылу, самоотверженно трудились на своих постах – выходили на промысел, разгружали корабли, снабжали провизией советских бойцов, изготавливали оружие и ремонтировали технику. Мурманск пережил сотни ударов, но так и не сдался врагу. В мае 1985 года за мужество и стойкость, проявленные воинами Советской армии и Военно-морского флота, Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой».

Низкий поклон поколению победителей, уважаемым ветеранам! Нет слов, чтобы выразить нашу признательность и почтение. Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Великую Победу в мировую историю. Мы будем бережно хранить память о героических подвигах и передавать из поколения в поколение главные ценности, ради которых отданы жизни, – мир и свободу, честь и достоинство, патриотизм и служение Отечеству!

Дорогие земляки! Нам с вами выпало жить в непростое время. Пусть Великая Победа станет сегодня духовной опорой, источником мужества и символом единства! Памяти павших будем достойны!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото и видео: https://vk.com/murman_sever