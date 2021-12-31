Поздравление исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова с Новым 2022 годом и Рождеством

Дорогие друзья!

Наступает время, которое каждый из нас ждет с особым чувством. Мы переворачиваем последние страницы календаря старого года и встречаем новый. Мы подводим итоги и думаем о будущем.

2021 год стал ещё одной важной вехой в истории Мурманского морского торгового порта. Мы установили сразу несколько знаковых рекордов. Успешно выполнили масштабную арктическую программу, перешагнув планку в 700 тысяч тонн. Обеспечили перевалку порядка миллиона тонн грузов по Северному морскому пути – это в два раза больше, чем в прошлом году. Погрузили самую большую судовую партию за всю историю нашего предприятия – более 160 тысяч тонн. Успешно принимали крупнотоннажные суда - 22 морских гиганта типа Capesize за год. В 2020 –м их было 14. Обрабатывали уникальные тяжеловесные и крупногабаритные грузы – такие, как элементы самого большого ветропарка в России за Полярным кругом.

Производственные успехи стали основой для деятельного участия предприятия в жизни Мурманска и Мурманской области. Мы активно поддерживали важные социальные проекты по формированию комфортной городской среды, в образовании, культуре, спорте, помогали делать мир чище и добрее. Мы были верны своей миссии крупнейшей социально ответственной стивидорной компании Арктической зоны России. И не случайно за достигнутые успехи Мурманский морской торговый порт признан одним из лидеров отрасли. В этом - заслуга каждого портовика.

Я благодарю сотрудников и партнеров предприятия за добросовестный труд и неравнодушное отношение к своему делу, родному городу и региону. Поздравляю вас с Новым 2022 годом! Пусть он будет богат на добрые встречи и яркие события! Счастья, здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким!