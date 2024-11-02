Поздравление с Днём народного единства будут транслировать на мурманской телебашне

4 ноября филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию на телебашне Мурманска в честь Дня народного единства.

На медиафасаде появится поздравление «С Днём народного единства» и символы праздника: изображение памятника Минину и Пожарскому, триколор.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, в акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

На медиафасаде Останкинской телебашни появятся изображение памятника Минину и Пожарскому, Храма Василия Блаженного и Московского Кремля, развевающегося флага России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/