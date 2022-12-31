Поздравление с Новым 2023 годом и Рождеством исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» А.Е. Рыкованова

Уважаемые коллеги, партнёры! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым 2023 годом и Рождеством!

В эти дни мы подводим итоги минувших месяцев и строим планы на будущее. В историю Мурманского морского торгового порта 2022 год войдет как время ярких достижений, которые упрочили позиции предприятия в качестве крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации.

Знаковые рекорды суточной обработки подвижного состава установили работники первого и второго грузовых районов, перегрузив 781 и 601 вагон соответственно. Наш порт перешагнул планку в 10 млн тонн, погруженных на сверхбольшие суда класса «Кейпсайз». В рамках арктической программы через причалы Мурманского морского торгового порта было перевалено порядка одного миллиона тонн грузов, тем самым по сравнению с прошлым годом мы сделали шаг вперед в 200 тысяч тонн.

Все это – яркие штрихи напряженной и успешной ежедневной работы всего коллектива Мурманского морского торгового порта, каждого портовика и наших партнеров, которые ответственно и с достоинством выполняют свои обязанности. Ваш профессионализм, энергия лежат в основе всех рекордов и успехов предприятия, развития его инфраструктуры, внедрения современных и прогрессивных технологий. Искренне благодарю за честный, добросовестный труд и участие в общих успехах нашего родного предприятия, которыми мы по праву гордимся.

Уверен, что 2023 год продолжит летопись достойных дел и свершений Мурманского морского торгового порта. В её основе – готовность идти вперед, созидать, приносить пользу родному Мурманску, региону, нашей Родине. Верю, что предстоящие двенадцать месяцев сохранят всё хорошее, что есть у нас сейчас, и принесут в нашу жизнь новые светлые чувства, добрые встречи и события. Желаю вам крепкого здоровья, любви родных и близких, благополучия, достатка и оптимизма!

С праздником, дорогие друзья!

Фото: https://vk.com/murport51