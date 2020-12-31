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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 23:30

Поздравление с Новым годом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Дорогие земляки!

Подходит к концу 2020 год. Его начали ругать ещё задолго до конца – год плохой, год неудачный, год тяжёлый. Да, лёгким 2020-й не назовёшь, и здесь Мурманская область ничем не отличается от всех прочих мест на Земле. Но трудности закаляют. Мы стали сильнее и многому научились.

Научились делать дела онлайн – и оказалось, что зачастую так быстрее и лучше. Научились внимательно относиться к своему и чужому здоровью – и оказалось, что это совсем несложно, но крайне важно. Заново открыли для себя родной край и страну – и оказалось, что у нас дома полным-полно интересных и прекрасных мест для отдыха и путешествий.

Для Мурманской области этот год стал не только трудным, но и успешным: пристальное внимание государства к Арктике дало свои плоды, статус Кольского края как ключевого арктического региона закреплён в федеральной Стратегии, на наших глазах в Заполярье разворачиваются грандиозные проекты. 2020-й обязательно войдёт в историю как год возрождения былой славы Мурмана.

Накануне Нового 2021 года я хочу от всей души поблагодарить вас, дорогие друзья, за поддержку нашей работы. Даже не за поддержку – за товарищество и чувство локтя, поскольку работа эта общая. Каждый из вас на своём рабочем месте, в семье, в творчестве, в бизнесе вносит свой вклад в счастье, богатство, процветание Кольского Севера. Мы вместе – и это здорово!

Желаю вам, друзья, и вашим близким крепкого здоровья – сейчас это как никогда важно. Желаю вам тепла в доме и в отношениях, удачи в делах, вдохновения в работе.

С Новым годом вас, дорогие северяне! С новым счастьем!

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

 

 

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