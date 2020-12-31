Поздравление с Новым годом председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового

Уважаемые северяне!

Завершается второе десятилетние XXI века – 2020 год. Время уже определило ему своё место в истории. Позади 12 месяцев напряженной работы, переживаний, радостных и грустных моментов, больших перемен и неожиданностей.

Уходящий год стал непростым. Для всех ветвей власти в приоритете было сохранение стабильности в регионе и созидательная работа на благо жителей области. И региональные парламентарии внесли в нее серьезную лепту.

2020-й год был насыщен событиями и каждый день проверял нас на прочность. Мы научились жить, учиться и работать на расстоянии друг от друга. Но взамен, мы обрели бесценный опыт, закалили характер, укрепили свою способность противостоять трудностям, поверили в людей, в их неравнодушие и готовность прийти на помощь.

В последние часы декабря как-то по-особенному, искренне веришь, что наша жизнь должна стать лучше, что мы сможем без ограничений встречаться с друзьями, дарить своим родным и близким самое дорогое – душевное тепло, внимание и заботу, что счастье и успех непременно найдут дорогу в каждый дом, в каждую семью.

Новый год уже стоит на пороге и скоро вступит в свои права. Пусть он придет с добрыми вестями и радостью. Пусть поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее и настроит на новые свершения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, терпения, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть в вашем доме всегда царят благополучие и согласие, а рядом с вами будут родные и друзья.

С наступающим новым годом, дорогие земляки!

Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой.