Поздравления с Новым годом ветеранам ММТП разлетелись по всей России

Накануне Нового года по всей России были разосланы письма в адрес ветеранов Мурманского морского торгового порта с поздравлениями с наступающими праздниками. Рыбинск, Бологое, Калининград - это далеко не полный список городов, куда были отправлены послания. Инициатива принадлежала этическому комитету и Совету ветеранов градообразующего предприятия.

Почти полтысячи бывших работников порта получили поздравительные конверты. В каждом – красочный календарь и открытка с символикой АО «ММТП». Этой кропотливой работой занимались сотрудники канцелярии предприятия: накануне праздников девушкам пришлось серьезно потрудиться.

«К сожалению, на этот раз из-за пандемии пришлось отменить традиционную экскурсию для ветеранов порта, когда мы показываем, как за год изменилось предприятие. Однако подарки получили все! Для ветеранов-портовиков, которые живут в Мурманске, помимо открыток и календарей, мы подготовили вкусные подарки», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

«Мы – ветераны - понимаем, что уже давно не являемся работниками порта. Однако, несмотря на это, наши молодые коллеги, руководство предприятия о нас не забывают, и это греет душу! Внимание очень дорого! В такие моменты понимаешь, что портовики – одна большая семья на всю жизнь!» - делится эмоциями председатель Совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская.

Сейчас каждый день Людмиле Васильевне поступают десятки трогательных звонков от ветеранов, которые от всей души благодарят за добрые слова и чувства.