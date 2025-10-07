Поздравления в честь профессиональных праздников чаще всего слышат воспитатели, педагоги и медики, реже всего — дизайнеры, маркетологи и программисты

Сегодня поздравления с профессиональными праздниками звучат реже, чем 4 года назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 россиян, имеющих опыт работы.

57% представителей экономически активного населения получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 35% респондентов — нет, ещё 8% затруднились с ответом.

Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин (65 и 48% соответственно). А россиян зрелого возраста с большим профессиональным стажем чаще, чем молодёжь (65 и 50%).

Впрочем, сегодня поздравления с профессиональными праздниками звучат реже, чем 4 года назад, когда компании начали отказываться от ковидных ограничений и возвращать персонал на рабочие места (в 2021 году поздравления получали 63% россиян, а сегодня — 57%).

Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (88%), врачи (82%), учителя (80%) и медицинские сестры (79%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (31%), маркетологи (36%) и программисты (38%) — получают поздравления реже всех. Таким образом, традиция празднования активнее соблюдается в бюджетной сфере и слабее в коммерческих (особенно, в технологических) отраслях.

Время проведения опроса: 22 сентября — 2 октября 2025 года.