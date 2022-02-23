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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.22 15:00

Поздравлять или нет коллег с 23 февраля и важна ли в этом вопросе военная карьера - мнения россиян разделились

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как жители СЗФО относятся к поздравлениям с Днём защитников Отечества, нужно ли для этого служить в армии, а также каково отношение людей к самой военной службе и карьере военнослужащего, какие плюсы и минусы в ней видят.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЗФО О ВОЕННОЙ КАРЬЕРЕ

32% мужчин-жителей СЗФО, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге от этой идеи отказались (интересно, что чаще всех такой ответ давали респонденты 18–24 лет – 56%). Еще 19% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу (как правило, это люди старше 55 лет – 37%). 45% даже не задумывались о таком варианте (такие чаще всего встречаются среди 25–34-летних – 42%). А вот 4% отслуживших в СЗФО мужчин являются военнослужащими по сей день.

В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 36% жителей СЗФО, 53% придерживаются обратной точки зрения, а 12% затруднились дать однозначный ответ. Два года назад при проведении аналогичного опроса мнения разделились поровну: 45% ответили положительно, столько же – отрицательно, каждый десятый затруднился ответить.

Любопытно, что женщины чаще мужчин находят военную службу привлекательной карьерной траекторией – 42% против 36%. Ожидаемо отличаются мнения разных поколений: так, среди респондентов старше 45 лет высокую оценку военной карьере дают более 50% опрошенных, а среди тех, кто младше 34 лет, каждый второй не видит в такой занятости ничего привлекательного.

В разрезе профессиональной принадлежности больше других военной службе импонируют представители сфер «Безопасность» (60%), «Рабочий персонал» (50%) и «Госслужба, НКО» (48%). Не считают такую карьеру привлекательной в сферах «ИТ, интернет, телеком» (74%), «Маркетинг, реклама, PR» (71%) и «Искусство, медиа» (70%).

ПЛЮСЫ ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ

Говоря о преимуществах карьеры военного, 79% жителей СЗФО отметили ранний выход на пенсию, 68% - льготы, 46% - стабильность. По мнению 39% опрошенных, существенным плюсом такой занятости является заработная плата, 24% назвали значимость и социальный статус профессии. 18% среди достоинств военной карьеры отметили гарантированный карьерный рост. И лишь 9% уверены, что у военной службы нет преимуществ. Любопытно, что 1% выбрали вариант «Другое» – в том числе, жилье, «возможность пробиться в люди» и «более лояльное отношение со стороны силовых структур».

МИНУСЫ

На первом месте среди недостатков работы в военной отрасли оказалась опасность для жизни – 62% назвали этот вариант. На втором месте – частые переезды (58%) и необходимость подчиняться приказам (58%). На третьем месте среди недостатков военной карьеры - ограничения в зарубежных поездках, это отмечают 54% респондентов. Кроме того, среди минусов карьеры военного жители СЗФО обозначили неуставные отношения (38%) и зарплату (25%). И лишь 1% уверены, что недостатков нет.

КОГО НАДО ПОЗДРАВЛЯТЬ 23 ФЕВРАЛЯ

Треть жителей СЗФО (34%) уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег НЕ нужно. 47% считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения. Наиболее строгой позиции придерживаются в сфере безопасности и юристы: 43% и 40% респондентов соответственно не хотели бы поздравлять коллег, не прошедших армию. Наиболее лояльными к вопросу поздравления с Днем защитника Отечества не служивших коллег оказались представители сферы науки и образования, а также работники производственной сферы.

При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 82% компаний СЗФО и только в 8% поздравляют лишь отслуживших. В 11% компаний такой традиции нет в принципе.

 

 

 

 

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