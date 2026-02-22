Поздравлять с 23 февраля на работе в этом году будут чаще

Поздравлений и подарков ко Дню защитника Отечества в рабочих коллективах в этом году будет больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

23 февраля — праздник всех мужчин или только отслуживших в армии, действующих и вышедших в отставку военных?

48% экономически активных россиян однозначно решили для себя, что эта дата касается исключительно защитников Отечества, а 38% — за то, чтобы считать праздник «мужским» днём. Каждый девятый (11%) воспринимает дату просто как дополнительный выходной.

Среди женщин больше как тех, кто за военную составляющую праздника (50% против 45% среди мужчин), так и тех, кто за гендерную (40 и 36% соответственно).

Россияне 35+ чаще выступают за то, что чествовать 23 февраля нужно исключительно защитников Отечества.

Тем временем сотрудницы компаний активнее, чем в 2025 году, готовятся поздравлять коллег. По сравнению с прошлым годом выросла доля женщин, рассказавших, что в их коллективах планируют дарить мужчинам подарки (с 32 до 37%) и готовить поздравления (с 19 до 22%).

Время проведения опроса: 16—19 февраля 2026 года.