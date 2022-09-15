Пожар на Кольской ГМК ликвидирован. Мощности по производству никеля и металлов платиновой группы не пострадали

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о ликвидации пожара в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля №2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК. Производственная цепочка компании по выработке металлов платиновой группы функционирует в обычном режиме.

Основная часть здания ЦЭН-2, включая отделения готовой продукции и электроэкстракции никеля, по предварительной оценке, не пострадали. Компания провела пробный запуск технологического процесса производства никеля в ЦЭН-2. Проводится дополнительная экспертиза состояния здания и оборудования. Участки, затронутые пожаром, выведены из эксплуатации, проводятся обследования конструкций и оборудования с соблюдением дополнительных мер безопасности.

Специалисты «Норникеля» оценивают масштаб и срок необходимых работ по ликвидации последствий пожара для производства кобальта. До его восстановления компания сможет выпускать кобальт в виде концентрата.

Замеры контрольных служб показали концентрацию вредных веществ в воздухе в Мончегорске ниже предельно допустимых значений. В тесном взаимодействии с региональными властями и территориальным отделом Роспотребнадзора организован усиленный контроль за атмосферой в черте города и в его окрестностях. Компания намерена провести комплексное исследование, чтобы убедиться в отсутствии негативного влияния на окружающую среду, в том числе за пределами города. Актуальная информация о состоянии воздуха оперативно размещается в открытом доступе.

Персонал кобальтового отделения продолжает работу на других рабочих местах внутри цеха и получает заработную плату.

Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливает специальная комиссия, созданная под руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Напомним, пожар в кобальтовом отделении ЦЭН-2 возник 14 сентября в 9.04 и ликвидирован 14 сентября в 21.32. Площадь возгорания составила 600 кв. метров, от огня пострадало кобальтовое отделение цеха электролиза никеля. Персонал ЦЭН-2 и соседних зданий был оперативно эвакуирован, пострадавших нет.