Пожар на писаном судне «Митрофан Москаленко» ликвидировали. Никто не пострадал

Пожар на бывшем большом десантном корабле (БДК) Северного флота «Митрофан Москаленко», который находится на утилизации на 10-ом судоремонтном заводе в Полярном, ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

«Пожар на судне на 10-ом СРЗ в Полярном ликвидирован», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, пожар на БДК «Митрофан Москаленко» начался в 11.55. Корабль выведен из состава Северного флота и находился на 10-ом судоремонтном заводе на утилизации. Возгорание произошло в трюме и распространилось на площадь 20 кв. метров , в результате было эвакуировано четыре человека, никто не пострадал.

К тушению привлекались специализированные пожарно-спасательные части Александровска и военные, всего было задействовано 25 человек и семь единиц пожарной техники. В МЧС уточнили, что горение происходило в кабель-каналах, пожару был присвоен ранг 1-БИС.