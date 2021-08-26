Пожар на улице Коминтерна Мурманска - пострадавших и погибших нет

В среду, 25 августа, в 19.50 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация о возгорании по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15.

Произошло возгорание кровли жилого дома на площади 30 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, в ликвидации последствий пожара было задействовано 32 человека и 10 единиц техники, от МЧС - 24 человека и 7 единиц техники.

В 19.52 был подтверждён ранг пожара 1-БИС. В 20.29 пожар был локализован, ликвидировано открытое горение, дан отбой ранга пожара 1-БИС.

Организовано взаимодействие администрации города Мурманска с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Мурманской области.

Из жилого дома эвакуировано около 100 человек, пострадавших и погибших нет. Организован пункт временного размещения по адресу просп. Героев-североморцев, 5/3. На данный момент о необходимости предоставления помещения в ПВР заявили две жительницы дома.

Причина пожара устанавливается.