Пожар в доме №10 по улице Марата в Мурманске. Пострадавших нет

Сегодня в 16.10 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли на втором этаже двухэтажного деревянного здания по адресу: г. Мурманска, ул. Марата, 10. По информации ГУ МЧС России по Мурманской области, в тушении пожара задействованы 43 человека, 12 единиц техники, от МЧС 33 человека, 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. По информации оперштаба, пострадавших нет. Работы по тушению продолжаются.

В доме зарегистрированы 20 жильцов. Жителям дома помещения в пункте временного размещения будут предоставлены по заявлению. Как сообщает оперативный штаб, на настоящий момент с такими заявлениями обратились двое жителей, остальные разместились у родственников.