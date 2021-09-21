Пожар в Мурманске на ул. Радищева, 46 - погибли два человека

Сегодня в 5.55 по системе «112» поступило сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном доме, расположенном на улице Радищева, 46 областного центра. На место происшествия выдвинулись экстренные службы. Пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

— Главное сейчас — это помочь жильцам дома, — рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора, прибывший на место происшествия. — В результате пожара пострадали 12 человек. От шести из них поступили обращения с просьбой о размещении в пункте временного содержания. После этого мы будем рассматривать варианты с предоставлением маневренного фонда. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли два человека.

Пожар начался во втором подъезде на втором этаже и был локализован в 8.47. Причины возгорания устанавливаются.