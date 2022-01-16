Мурманская область. Арктика (16+)16.01.22 22:00
Пожар в здании Дома культуры моряков в Мурманске потушен. Пострадавших нет
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативному дежурному сегодня в 19.09 поступило сообщение о возгорании на кровле ДК моряков областного центра.
Пожарные эвакуировали из здания 13 человек, пострадавших нет.
«Ликвидация в 21.06 мск. Площадь возгорания составила 50 кв. метров, сообщается на сайте ведомства. На месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных подразделения (38 человек личного состава и 11 единиц техники).
Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/operativnaya-informaciya/4658667#group=group-1&photo=0
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