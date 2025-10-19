«Пожарная безопасность»: спасатели пришли в апатитский детский сад

В Апатитах 16 октября начальник курсов гражданской обороны курсов ГО и ЧС С.В. Шутенко, преподаватель-организатор ОБЖ курсов ГО и ЧС Е.В. Жучкова, спасатели ПАСС А.С. Малик, В.А. Ржевский и Ю.П. Петин посетили дошкольное детское учреждение с беседой на тему: «Пожарная безопасность».

Светлана Шутенко рассказала воспитанникам подготовительной группы МБДОУ №61 о пожарной безопасности в быту, напомнила номера телефонов пожарной службы 101 и службы спасения 112. Ребята посмотрели обучающий мультфильм о противопожарной безопасности «Спасик и его друзья».

Дети тренировались, как правильно позвонить оператору и сообщить о пожаре.

Как сообщает пресс-служба курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», спасатели ПАСС рассказали ребятам о работе спасателей и продемонстрировали снаряжение, предназначенное для спасения людей.

В конце беседы детям пожелали соблюдать правила пожарной безопасности. В беседе приняли участие 31 ребёнок и 4 воспитателя.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532516/#&gid=1&pid=1