Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в мурманской многоэтажке

Сегодня в 12.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о пожаре в 14-этажном жилом здании на Кольском проспекте, 212.

Возгорание произошло на лоджии в квартире на первом этаже многоэтажного дома. Площадь горения составила 8 квадратных метра. В результате пожара 2 человека пострадали: 1 обслужен амбулаторно, 1 был госпитализирован в медучреждение.

Причины пожара устанавливаются, сообщает Главное управление ГО и ЧС России по Мурманской области.