Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в частном доме

3 января в 11.34 в #МЧСМурманск поступило сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме по адресу: г. Мурманск, ул. Боровая, 43а.

В результате происшествия обгорели внутренние помещения, личные вещи на первом и втором этажах на общей площади 25 кв. метров.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, пожар был ликвидирован в 13.31. На месте происшествия работали три пожарно-спасательное подразделение (22 человека личного состава, 5 ед. техники).

Причина пожара устанавливается.

Отметим, что сегодня огнеборцы работы по тушению техногенных пожаров проводились 6 раз

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/operativnaya-informaciya/5182960#group=group-1&photo=0