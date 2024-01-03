Мурманская область. Арктика (16+)03.01.24 19:50
Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в частном доме
3 января в 11.34 в #МЧСМурманск поступило сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме по адресу: г. Мурманск, ул. Боровая, 43а.
В результате происшествия обгорели внутренние помещения, личные вещи на первом и втором этажах на общей площади 25 кв. метров.
Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, пожар был ликвидирован в 13.31. На месте происшествия работали три пожарно-спасательное подразделение (22 человека личного состава, 5 ед. техники).
Причина пожара устанавливается.
Отметим, что сегодня огнеборцы работы по тушению техногенных пожаров проводились 6 раз
Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/operativnaya-informaciya/5182960#group=group-1&photo=0
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Sdtnkzxjr
01.01.24 11:32
Спасибо за поздравления! Ваш коллектив - с праздником - творческих успехов в 2024-ом!
Комментарий к новости:Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет земляков с 2024 годом!
-Скоро в эфире21:50«Три Мушкетера». Художественный сериал, 6 серия (12+)22:40«Средний род, единственное число». Художественный фильм (16+)00:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доска почёта: состояние российских миллиардеров в 2023 году выросло на $50 млрд-PRO Валюту (16+)Доллар США начал торги на Московской бирже ростом-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Страховые выплаты для пассажиров такси вырастут в четыре раза