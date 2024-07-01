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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.24 13:00

Пожелания мурманчан стараются выполнять оперативно

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина еженедельно проходят встречи с жителями округов. Северяне обращаются с вопросами, делятся проблемами и выдвигают инициативы.

Так, в понедельник на прошло неделе с жильцами дома №49 по проспекту Героев-североморцев пообщались начальник управления Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. Собравшиеся обратились с просьбой благоустроить детскую площадку — заменить игровые формы на более современные, отремонтировать карусель и завезти песок. Последнее пожелание было оперативно выполнено, остальные взяты в работу.

Мурманчане, проживающие на улице Магомета Гаджиева, отметили неудовлетворительное содержание дворовой территории и контейнерных площадок в районе домов №№2/47, 6, 14.

Встреча северян с заместителем главы Первомайского округа Евгением Филипповым прошла на улице Героев Рыбачьего, 22. Горожане попросили выполнить санитарную обрезку деревьев, завезти на территорию двора грунт и саженцы, закрасить рисунки на фасаде дома. Все пожелания были выполнены. Также управляющей компании, обслуживающей дом №18 на улице Зои Космодемьянской, направлены предписания на выполнение работ по дератизации подвала и прилегающей территории, покос борщевика, оказание содействия в завозе растительного грунта.

Вопросы содержания дворов подняли на встрече, которая прошла на проезде Капитана Тарана, 3. Ранее к главе Октябрьского округа Елене Ширшовой обращались мурманчане с просьбами восстановить люк колодца в районе дома №26 по проспекту Кирова и вывезти мусор с контейнерной площадки, расположенной между домами №№20а и 24б. Обращения отработаны.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27868&page=1

 

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