Пожилым опять у нас сидеть!

Режим самоизоляция для жителей Мурманской области в возрасте 65+ продлён до 20 сентября.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 20 сентября. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Больничные будут выдаваться по данным, которые работодатели передают в Фонд социального страхования.