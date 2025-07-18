Пожилым северянам рассказали об основных правилах кибербезопасности

Обучающее мероприятие в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» состоялось в штабе общественной поддержки в Мурманске.

Первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, обращаясь к участникам встречи, отметил, что тема цифровой безопасности сегодня крайне актуальна:

- Только за первый квартал этого года в Мурманской области зарегистрировано более 1100 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб, который был нанесён северянам, превысил 200 миллионов рублей. А в прошлом году из-за действий кибермошенников жители области потеряли 1,5 миллиарда рублей. Это более чем серьёзная угроза, и поэтому мы обязаны использовать все возможные ресурсы, чтобы защитить население.

Парламентарий рассказал об изменениях в законодательстве, направленных на защиту граждан от действий кибермошенников. Так, с 1 июня этого года банкам, госорганам, некредитным финансовым организациям, владельцам маркетплейсов, и другим субъектам, определенным в законе, запрещено информировать граждан и общаться с клиентами с помощью иностранных мессенджеров.

- Но главной защитой от мошенников всё равно остаются ваши личные внимательность, настороженность и знания о том, как нужно себя вести, чтобы не попасться на уловки преступников, - подчеркнул депутат.

В ходе мероприятия заместитель начальника отдела безопасности Банка России Иван Панковец представил слушателям простые и эффективные правила, помогающие распознать мошенников:

- Бороться с мошенничеством можно только через информирование. Если разговор касается денег - первое правило: прекратить общение. Лучше перезвонить в банк и убедиться, что с вашими средствами всё в порядке. Осознанность - главный инструмент защиты, - отметил он.

В завершение встречи участники задали экспертам вопросы, касающиеся конкретных ситуаций из жизни, получили методические материалы и рекомендации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32889/