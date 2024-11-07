Пожизненный запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года поддерживает каждый четвертый курящий. Бросить курить с нового года обещают 3 из 1

54% россиян поддерживают инициативу Минздрава о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить её продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 54% граждан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (59% против 50% соответственно).

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (57%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

17% против законопроекта. «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (27%).

Стоит отметить, что 28% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.

Время проведения опроса: 29 октября — 1 ноября 2024 года.