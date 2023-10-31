Позитивная динамика сохранится и в будущем году

Перед рассмотрением областной Думой проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов губернатор Андрей Чибис провёл ряд встреч с думскими фракциями - представителями партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - патриоты - за правду» и ЛДПР. Основная цель - обсудить основные параметры бюджета и рассмотреть дополнительные предложения по его формированию.

Комментируя основные параметры бюджета Мурманской области, губернатор подчеркнул рост общего объёма расходов до 142,8 миллиарда рублей на различные сферы. Суммарно на выполнение всех социальных обязательств, меры поддержки для большого числа северян, продолжение ранее начатых проектов и внедрение новых инициатив будет направлено на 16,4 миллиарда больше.

«Важнейшим приоритетом бюджета по-прежнему остаётся социальная сфера: почти 60 процентов расходов или 84,5 миллиарда рублей предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Более того, мы предусмотрели необходимые ресурсы, не только чтобы обеспечить рост оплаты труда «указных» категорий, но и увеличить с 1 января на 7,9 процента оклады работникам бюджетной сферы, которые не подпадают под указы президента», - отметил губернатор.

Как пояснил Андрей Чибис, этот шаг является беспрецедентным: ранее доходы данной категории увеличивались лишь на уровень инфляции.

Ещё одним решением, о котором глава региона рассказал представителям фракций, стало выделение в бюджете Мурманской области значительного объёма инвестиций по блокам образование, здравоохранение и транспорт. Андрей Чибис пояснил, что средства планируется направить не только на содержание, но и обновление инфраструктуры. На строительство по всем отраслям в бюджете области предусмотрено совокупно 15 миллиардов рублей, что выше на 3,3 миллиарда аналогичного показателя прошлого года.

«В бюджете предусмотрены средства на реконструкцию онкодиспансера, строительство двух инфекционных корпусов, капитальные ремонты поликлиник и стационара в Апатитах и Кировске. Запланировано финансирование строительных работ двух новых школ в Мурманске и здания начальной школы в Печенге, капитальный ремонт восьми школ, а также начало работ по созданию двух ФОКов в Мурманске, крытого бассейна в Североморске и реконструкции Ледового дворца в Оленегорске», - уточнил Андрей Чибис.

Помимо этого, в регионе заработают ещё 23 современных зала «СОПКИ.СПОРТ».

«На прошлой неделе прошли нулевые чтения с участием команды правительства региона и представителей фракций. Это позволило составить максимально полное представление о бюджете Мурманской области, сформировать пакет предложений и вопросов, которые обсудили в ходе встреч. В целом могу сказать, что бюджет, с которым мы завершаем год, успешно выполняется, реализуются все социальные обязательства перед жителями Кольского Заполярья. Позитивная динамика сохранится и в будущем. Отдельно отмечу план «На Севере - жить», в рамках которого реализуется проект «Арктическая школа». Он уже хорошо себя зарекомендовал, получил развитие - теперь модернизируются пространства не только в школах, но и в садах. На будущий год финансирование инициативы увеличится», - отметил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

По словам главы региона Андрея Чибиса, на преобразование пространств в рамках проектов «Арктическая школа» и «Уникум» в 2024 году предусмотрено 298,4 миллиона рублей, что более чем в два раза выше суммы текущего года. Объём инвестиций на данную инициативу позволит довести показатель охвата программой общеобразовательных учреждений до ста процентов, чтобы в каждой школе Кольского Заполярья было модернизировано минимум одно пространство.

Наряду с региональной инициативой «Арктическая школа» представители фракций отметили и высокий темп реализации федеральной программы «Тёплое окно». По словам губернатора, завершить её планируется в следующем году, оснастив сто процентов школ региона современными окнами.

В целом на сферу образования будет выделено 31,5 миллиарда рублей, что на 4,7 миллиарда выше объёма инвестиций прошлого года.

Среди предложений, которые обсудили в рамках встреч, были высказаны инициативы внедрения в программы уроков технологии в заполярных школах занятий в мастерских. Андрей Чибис поддержал эту инициативу, отметив положительный эффект от занятий в учреждениях Мурманской области, где уже существуют подобные пространства, а юные северяне имеют возможность приобретать полезные навыки на современном оборудовании.

Не менее объёмны средства, направляемые в сферу здравоохранения. Как подчеркнул глава региона, на реализацию программы предусмотрено на 1,6 миллиарда больше, чем в прошлом году, а общий объём финансирования составит 20,9 миллиарда рублей. Наряду с вышеупомянутыми проектами будут оснащены 17 медицинских учреждений, а также начата программа витаминизации северян.

В ходе встречи прозвучала необходимость оказать поддержку заполярным клубам военно-исторических реконструкций, сделав их участниками масштабных мероприятий, в том числе в Мурманске. Немало внимания уделили региональной программе патриотического воспитания «На Севере - жить», в которую, как прокомментировал Андрей Чибис, необходимо интегрировать ещё большее число экскурсий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одной из самых обсуждаемых тем стали мотивационные программы педагогов, приехавших в наш регион из других субъектов страны, и специалистов, уже работающих в Мурманской области. Представители фракций позитивно отозвались о решении губернатора внедрить стимулирующие выплаты для педагогов первой и высшей квалификационных категорий, но внесли предложение подключить к этой программе сторонних совместителей, а также сотрудников, не занятых на полной ставке.

Проект бюджета Мурманской области будет внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу не позднее 1 ноября.

Фото: https://gov-murman.ru