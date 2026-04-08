Позитивные тенденции: в Мурманске прошла ежегодная коммуникационная сессия Банка России по денежно-кредитной политике

В ней приняли участие более 130 представителей деловых кругов, органов власти и академического сообщества, а также муниципалитеты Мурманской области, подключившиеся к онлайн-трансляции. Цель встречи – разъяснить логику последних решений и прогнозов регулятора, механизм влияния ставки на инфляцию, а также услышать мнение бизнеса о текущей экономической ситуации в стране и Мурманской области.

В марте Банк России снизил ключевую ставку уже седьмой раз подряд с середины прошлого года. Сейчас она составляет 15% годовых. Начальник Северо-Западного главного управления Банка России Павел Шаптала, открывая сессию, отметил: «Набранная жёсткость денежно-кредитной политики выполняет свою задачу, но дальнейшие решения регулятора будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий граждан и компаний, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Важно действовать аккуратно, чтобы избежать повторного роста инфляции. По нашему прогнозу в этом году инфляция снизится до 4,5-5,5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Это значит, что рост цен будет низким и предсказуемым».

По итогам февраля годовая инфляция в Мурманской области замедлилась, но оставалась выше, чем по стране. Как пояснил управляющий отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк, факторы, влияющие на динамику цен в регионе, во многом схожи с общероссийскими, однако есть своя специфика, в частности повышенные логистические издержки из-за географической удалённости региона.

«В то же время мы видим и позитивные тенденции. Годовая инфляция в регионе снижается уже пять месяцев подряд. Её текущий уровень (7,1%) – это самое низкое значение за последние два года. Замедлились вдвое по сравнению с январем и месячные текущие темпы роста цен. Это важный сигнал, значит, инфляционное давление ослабевает», – сказал Юрий Железняк.

Жёсткая денежно-кредитная политика охладила рост кредитования и стимулировала сбережения. Банковские ставки по депозитам продолжают обгонять ожидаемую инфляцию благодаря высокой ключевой ставке – людям по-прежнему выгоднее сберегать, чем тратить. В Мурманской области на 1 марта 2026 года объём средств на счетах и вкладах жителей региона (без учёта счетов эскроу) превысил 372 млрд рублей, это на 18,9% больше, чем годом ранее.

«Корпоративный кредитный портфель в регионе остаётся на относительно стабильном уровне, в январе наблюдалось небольшое снижение на 1,6% в годовом выражении. Последовательное смягчение денежно-кредитных условий приведёт к повышению доступности кредитных средств для бизнеса и граждан. При этом мы ожидаем умеренных темпов роста кредитования в 2026–2028 годах», – отметил заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров.

В регионе сегодня реализуются более 130 инвестиционных проектов, отметил в своем выступлении о текущей экономической ситуации заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко. По прогнозам, в этом году объём инвестиций в Мурманской области может превысить 350 млрд рублей. Среди самых амбициозных будущих проектов – строительство Кольской АЭС-2. Как рассказал заместитель директора по экономике и финансам Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция» Олег Попов, подготовка к стройке века идёт в соответствии с планом. Соглашение с генподрядчиком подписано в марте. Старт работ – уже в следующем году.

Представители бизнеса активно участвовали в работе сессии, рассказывали о ситуации в различных отраслях и задавали волнующие вопросы: о доступности кредитных ресурсов и повышении налогов, о возможностях развития бизнеса и будущих решениях Совета директоров Банка России.

«Мнение бизнеса позволяет нам своевременно отследить настроения бизнеса, его оценку текущей экономической ситуации, что происходит в отдельных отраслях, чего ожидают компании и люди. Эта информация для нас крайне важна. Она помогает лучше видеть ситуацию «на земле» и учитывается Банком России при принятии решений. Для успешной денежно-кредитной политики необходимо доверие к действиям регулятора, чтобы и бизнес, и люди понимали логику принимаемых нами решений», – отметил начальник Северо-Западного главного управления Банка России Павел Шаптала.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, представители Банка России отметили важную роль мониторинга предприятий как дополнительного канала оперативной информации наряду с данными статистики. Ежемесячно регулятор опрашивает более 15 тысяч предприятий, в том числе 137 компаний из Мурманской области. Данные этого анализа регулятор использует при подготовке доклада «Региональная экономика», который выходит примерно за неделю до заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.