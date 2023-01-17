Познакомиться с природой зимних Хибин северяне могут на экскурсии Полярно-альпийского ботанического сада.

Каждое воскресенье в 12.00 маршрут стартует на берегу реки Вудъяврйокк, идет по террасам древнего ледникового озера, горному склону и левому отрогу Ботанического цирка горы Вудъяврчорр до смотровой площадки в тундровом поясе. Участок считается одним из самых лавинобезопасных.

Здесь легко повстречать белок, зайцев, куропаток. Профессиональные гиды расскажут об особенностях адаптации растений к суровому климату, научат зимнему горному снегоступингу.

Подробнее об экскурсии и правилах посещения – на сайте Полярно-альпийского ботанического сада-института по ссылке.

Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт