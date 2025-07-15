Познакомьтесь с жизнью и творчеством Камиля Писсаро

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» 19 июля в 16.00 состоится лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (12+)

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, этот человек никогда не отказывал в помощи и советах молодым художникам. Был чутким и удивительно добрым. Он также являлся первым учителем, наставником и покровителем таких различных по стилю художников как Винсент ван Гог, Жорж Сёра, Поль Гоген, Поль Сезанн. Речь идёт о французском импрессионисте - Камиле Писсарро.

Камиль Писсарро — французский художник, которого относят к первым и самым последовательным импрессионистам. Его творчество сильно повлияло на весь европейский импрессионизм.

Писсарро разработал уникальную методику, используя чистый цвет и лёгкие, но плотные мазки, изображая невидимое пространство, наполненное светом. Художник обычно отдавал предпочтение светлой палитре без выраженных теней. Как говорил сам Писсарро, на всех своих картинах он «изображает воздух».

Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Лекция платная.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271244%2F8a4f62703946ba7388