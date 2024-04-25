Познавательная встреча с читателями из Минска

В мурманской модельной библиотеке-филиал №4 прошёл скайп-мост «Прогулки по родному городу». Главными участниками встречи стали юные мурманчане и минчане. Ребята обсудили памятники и мемориалы обоих городов.

В столице Кольского Заполярья много значимых архитектурных сооружений. Среди них особенно выделяются мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову, символическая малая архитектурная форма «Треска», памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов — защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи и памятник жертвам интервенции.

Столица Республики Беларусь также хранит историю военных лет. Юные минчане рассказали о таких значимых объектах, как обелиск «Минск — город-герой», памятник Марату Казею и мемориальный комплекс «Курган Славы».

К встрече присоединился ветеран вооруженных сил Республики Беларусь Иван Шиманчук. Он рассказал о значимости памятной даты — 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27230&page=1