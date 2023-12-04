Позвали на онлайн-собеседование? Подключайтесь из зоны устойчивой связи и смотрите в объектив камеры

Основные нарекания к онлайн-интервью от рекрутеров и соискателей — технические неполадки и отсутствие зрительного контакта. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из всех округов страны.

Онлайн-интервью всё более популярны у менеджеров по подбору персонала. 59% рекрутеров считают, что кандидаты испытывают больший стресс во время личного интервью. Лишь 8% считают онлайн-собеседования более волнительными для кандидатов. 26% уверены в том, что по уровню стресса и очные, и интернет-интервью примерно одинаковы.

Сами же соискатели чаще одинаково оценивают стресс, как от реальных, так и от онлайн собеседований (43%). У 17% соискателей больший стресс вызывают виртуальные встречи с эйчарами, у 16% — очные интервью.

При наличии выбора, 75% эйчаров предпочли бы провести личную встречу с кандидатом. Собеседование в зуме или другой программе в приоритете у 11% опрошенных. Еще 11% HR-менеджеров не важен формат общения.

Соискатели также чаще предпочитают личные встречи с представителями работодателей (48%), виртуальные интервью при наличии выбора привлекли бы 20% респондентов, на любой формат собеседования согласились бы 27% респондентов.

Говоря о раздражающих факторах во время онлайн-интервью, и эйчары, и соискатели чаще всего упоминали технические неполадки и отсутствие зрительного контакта с собеседником. 24% рекрутеров и 31% кандидатов все устраивает в онлайн-собеседованиях.

Мужчины в целом показали себя более лояльными любому формату собеседования, им чаще, чем женщинам безразлично, где общаться.

За год рекрутеры стали реже жаловаться на раздражающие факторы во время онлайн-собеседований. Однако обе стороны по-прежнему предпочтут очное интервью.

Время проведения опроса: 4—29 ноября 2023 года.