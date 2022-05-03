Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд

Время приёма, обработки и передачи диспетчерам информации в системе вызова экстренных служб по единому номеру 112 утвердили приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий документ вступил в силу 3 мая.

Максимальное время ожидания от момента установления соединения до ответа оператора системы-112, согласно приказу МЧС не может быть более 20 секунд.

На опрос граждан, обратившихся по номеру 112 и идентификацию ситуации в среднем отводится время в течение 75 секунд.

Если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение 10 секунд перезвонить, используя функцию автодозвона, как минимум 3 раза. Максимальное время, в течение которого с момента установления соединения оператор системы-112 должен ожидать ответа абонента при обратном дозвоне, — одна минута.

Диспетчеры необходимых оперативных служб должны подтвердить факт приёма сообщения о происшествии в течение 30 секунд после отправки оператором заполненной карточки информационного обмена.

На консультации, которые операторы системы-112 дают заявителям, согласно приказу отводится время в течение 2 минут. Оказание психологической поддержки регламентируется временем до получаса. Информация о поступившем вызове экстренных оперативных служб и принятых мерах реагирования исходя из вступившего в силу приказа должна храниться минимум три года.

«Система-112 работает по принципу «одного окна». Это значит, что оператор-112, получив и зарегистрировав сообщение с просьбой о помощи, одновременно направляет его сразу в несколько служб, реагирование которых требуется в конкретной ситуации, сообщает www.pnp.ru.