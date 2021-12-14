Практическая реализация проекта «Валла-Тунтури» начнётся уже грядущей весной

Работы по реализации комплексного туристического проекта «Валла-Тунтури» на северо-западе Кольского полуострова стартуют наступающей весной. Об этом сообщил генеральный директор компании-инвестора «Васта Дискавери» Сергей Бачин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Проектом предполагается создание обширной туристической инфраструктуры неподалёку от природного комплекса полуостровов Рыбачий и Средний. В число объектов войдут гостиничный комплекс, туристическая деревня, сеть глэмпингов, пешие маршруты и организованные места для рыбалки и дайвинга, автодороги.

«Мы работаем над этим проектом уже скоро как два года. Спасибо Мурманской области – мы видим, какое в регионе отношение к инвесторам, к новым идеям. Сейчас мы находимся в стадии изысканий и проектирования. Заканчиваем оформление земли, и уже весной 2022 года будут производиться первые реальные технологические работы – дороги, сети. По плану мы идём с такой скоростью с тем, чтобы в следующие полтора-два года полностью закончить проектно-сметную документацию, выйти из экспертизы и начать стройку. Все основные решения по проекту уже приняты, расположение лагерей, баз отдыха, центральной деревни определено. Сейчас мы, по сути, находимся в стадии проектирования внешнего облика деревни «Валла-Тунтури». К этой работе мы привлекаем как наших, так и иностранных ведущих архитекторов. У меня есть все основания считать, что жителям Мурманской области это очень понравится», – отметил Сергей Бачин, представляя текущее состояние проекта губернатору.

В свою очередь, Андрей Чибис выразил уверенность, что непрерывно растущий туристический поток в Мурманскую область полностью оправдывает подобные инвестиции в регион.

«Считаю, что проект должен быть эффективным и успешным. Если брать цифры, то показатель турпотока в область на 1 октября составил порядка 350 тысяч человек – столько же людей приехало к нам всего за прошлый год. На Новый год мы ожидаем ещё 20 тысяч человек минимум. Активный рост туристической индустрии в регионе даёт полные основания для реализации таких масштабных проектов», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили технические стороны реализации проекта «Валла-Тунтури», в частности, земельные вопросы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431082/#&gid=1&pid=5