Практически каждая пятая российская компания пользуется услугами самозанятых

Труд самозанятых используется уже в каждой пятой компании. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Практически каждая пятая российская компания (19%) пользуется услугами самозанятых — это на 2 п.п. больше, чем год назад. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 23%, тогда как среди крупных организаций — только 15%.

Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (30%), транспорта (29%) и услуг (26%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (12%).

Как сообщают респонденты, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.