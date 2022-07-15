Практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признаётся годным к военной службе

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ. На прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено;

в Былбасовке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Полевая) дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, при этом, эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводилась;

в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (ул. Владислава Зубенко) боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы №3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом, в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита»;

в Днепропетровской области восточнее населённого пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Кроме того, по показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе. Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков. Подобные действия, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам».

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