Практически все предложения депутатов, высказанные при принятии базового бюджета на 2021 год в декабре прошлого года, региональным правительством приняты

Сегодня началось очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутаты планируют рассмотреть более десятка вопросов. Среди них проект закона Мурманской области № 405-6 «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области» (первое чтение); проект закона Мурманской области № 406-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области» (первое чтение); проект закона Мурманской области № 407-6 «Об утверждении заключения соглашений между Мурманской областью и муниципальными образованиями Мурманской области об осуществлении комитетом по конкурентной политике Мурманской области полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий" (первое чтение).

А в преддверии заседания Думы проект закона, вносящий изменения в главный финансовый документ области был в центре внимания участников заседания комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие заместитель губернатора области Елена Дягилева, председатель областной Думы Сергей Дубовой, руководители министерств, представители КСП области, прокуратуры.

Как прозвучало во время обсуждения, общий объём доходов областного бюджета на 2021 год увеличен на 5 млрд 427 млн 16,8 тысячи рублей, расходов - на 10 млрд 89 млн 509,0 тысяч рублей.

- Доходы областного бюджета увеличиваются почти на 6,6%, основной рост приходится на собственные доходы, при этом дополнительно получено 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, - пояснил Борис Пищулин. - Основное увеличение по расходам – жилищно-коммунальное хозяйство. Это субсидия ресурсоснабжающим организациям, средства из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области, так называемую реновацию ЗАТО.

Около миллиарда рублей идёт на финансирования здравоохранения, из них 600 миллионов рублей из федерального бюджета - на модернизацию первичного звена, предусмотрена дополнительная субсидия бюджету фонда ТФОМС.

Порядка 700 миллионов рублей дополнительно выделено образованию. Предусмотрены расходы на повышение стоимости бесплатного питания школьников до 154 рублей на одного человека. На 3,4 миллиарда рублей увеличиваем финансирование местных бюджетов, значительная часть предусмотрена на мероприятия по благоустройству территорий.

Немаловажно, что учтены практически все наши предложения при принятии базового бюджета на 2021 год в декабре прошлого года. В их числе - приобретение офтальмологического оборудования областной больнице, капитальный ремонт автодороги Умба-Варзуга, финансирование совхоза «Тулома».

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на финансирование здравоохранения, образования, ресурсоснабжающих организаций, формирование Резервного фонда.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона об изменениях в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.